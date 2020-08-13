Российская фигуристка Софья Титова исполнила тройной риттбергер на тренировке в академии Евгения Плющенко.
Видео с занятия 11-летней фигуристки было опубликовано в аккаунте "Ангелов Плющенко" в Instagram.
"Всем хорошего настроения и продуктивного нового дня! Рабочие моменты. Софья Титова с тренером Евгением Плющенко. Корректируем", — гласит подпись к видео.
Титова перешла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе. В январе фигуристка завоевала золотую медаль на первенстве Москвы в своей возрастной категории.