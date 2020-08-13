Авербух высказался об уходе Трусовой от Тутберидзе

Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух высказался об уходе двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе.
Ранее спортсменка заявила, что тренерский штаб не давал ей прыгать, поэтому она перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Авербух назвал эту причину странной.
"Получается, то мы ругаем Этери за то, что она выжимает максимум из людей, то за то, что сдерживает. Это недостаточное основание для перехода", — цитирует специалиста "Спорт-Экспресс".
Ранее Плющенко рассказал о непростом характере Трусовой.