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Алина Загитова поступила в университет 

Газета.Ru и ещё 48 3 часа назад
Загитова поступила в университет
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка, Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова стала студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). 18-летняя спортсменка поступила на факультет журналистики. Об этом сообщила ведущий специалист факультета Мария Базалеева в своем Instagram.

"К нам поступила Алина Загитова — олимпийская чемпионка! Ура!" — написала она.

В своей карьере 18-летняя спортсменка выиграла все возможные турниры. В 2018 году она победила в финале Гран-при, стала чемпионкой Европы и Олимпийских игр, а в 2019 году завоевала золотую медаль на мировом первенстве. В прошлом сезоне Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры.
Ранее сообщалось, что Загитова на ЕГЭ по русскому языку набрала 51 балл, а по обществознанию — 44. Стоимость ее обучения составит более 1,3 млн рублей.
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Фигурное катание , Алина Загитова , РАНХиГС
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