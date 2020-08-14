Загитова поступила в университет

"К нам поступила Алина Загитова — олимпийская чемпионка! Ура!" — написала она.

В своей карьере 18-летняя спортсменка выиграла все возможные турниры. В 2018 году она победила в финале Гран-при, стала чемпионкой Европы и Олимпийских игр, а в 2019 году завоевала золотую медаль на мировом первенстве. В прошлом сезоне Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что Загитова на ЕГЭ по русскому языку набрала 51 балл, а по обществознанию — 44. Стоимость ее обучения составит более 1,3 млн рублей.