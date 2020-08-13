Авербух предложил изменения в фигурном катании РФ

«В Америке другая система. Там на 90% сами спортсмены платят тренерам, за каждый урок, час на льду. Заранее договариваются о зарплате, приносят по $200 в час. У нас зарплаты в академиях несопосоставимы с теми, что на Западе. Основной доход — от призовых спортсменов. Конечно, там происходят внутренние истории. Но подход другой, рыночный, и я за него. Трансферы должны происходить, но чётко отрегулированы. Иначе мы будем скатываться в финансовую монополию. Или олигополию, когда две-три богатые школы делят рынок», — добавил Авербух.