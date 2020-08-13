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Авербух предложил ввести контрактную систему между фигуристами и тренерами 

RT на русском 7 часов назад
Авербух предложил изменения в фигурном катании РФ
Фото: РИА Новости
Известный хореограф Илья Авербух считает, что в отечественном фигурном катании отношения между спортсменом и тренером должны закрепляться контрактом.

«Тренеры, работающие на месте, должны быть замотивированы чем-то кроме зарплаты раз в месяц. Нельзя прятать голову в песок и говорить, что в фигурном катании это невозможно. Весь мир сейчас живет на контрактах. Да, иногда тяжело, локауты случаются. Но это нормальная практика. Тогда мы не будем окунаться в мир детской песочницы, спрашивая: «А где букет для бывшего тренера?», — цитирует Авербуха «Спорт-экспресс».

Также известный хореограф привёл в пример систему, по которой фигуристы работают с тренерами в США.

«В Америке другая система. Там на 90% сами спортсмены платят тренерам, за каждый урок, час на льду. Заранее договариваются о зарплате, приносят по $200 в час. У нас зарплаты в академиях несопосоставимы с теми, что на Западе. Основной доход — от призовых спортсменов. Конечно, там происходят внутренние истории. Но подход другой, рыночный, и я за него. Трансферы должны происходить, но чётко отрегулированы. Иначе мы будем скатываться в финансовую монополию. Или олигополию, когда две-три богатые школы делят рынок», — добавил Авербух.

В нынешнее межсезонье в российском фигурном катании состоялось несколько громких переходов. В частности, от Этери Тутберидзе в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко перешли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и действующая чемпионка Европы Алёна Косторная.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Илья Авербух , Алена Косторная , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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