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Загитова собралась бороться с ложью в СМИ 

Lenta.ru и ещё 14 2 часа назад
Загитова собралась бороться с ложью в СМИ
Фото: ТАСС
Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова объяснила выбор направления «Журналистика» при поступлении на платное обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Ее слова приводит «Чемпионат.com».
18-летняя Загитова призналась, что отчасти стремится избавиться от стеснения при общении с журналистами и научиться правильно выражать свои мысли. Кроме того, она отметила, что хочет бороться с ложью в СМИ.

«Удивляюсь, когда пишут неправду. Даже странно, что у людей так фантазия работает. Я буду действовать совершенно иначе!» — заявила она.

14 августа стало известно, что Загитова поступила на платное обучение в РАНХиГС. При этом результаты ЕГЭ спортсменки почти самые низкие среди абитуриентов.
Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.
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Комментарии 1
Фигурное катание , Прочее , Алина Загитова , СБОРНАЯ РОССИИ , РАНХиГС , Чемпионат.com
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