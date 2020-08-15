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Тарасова поставила себя на место Тутберидзе 

Газета.Ru и ещё 6 5 часов назад
Тарасова поставила себя на место Тутберидзе
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поставила себя на место Этери Тутберидзе, передает RT.
В мае от Тутберидзе ушла Александра Трусова, владеющая четверными прыжками, а в июле группу специалиста покинула чемпионка Европы — 2020 Алена Косторная. Обе спортсменки будут тренироваться в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

"Если бы я сейчас оказалась на месте Тутберидзе, у меня, возможно, тоже было бы желание обыграть всех, несмотря на потерю двух подопечных. Другой вопрос, что таким образом нельзя формулировать цель спортсмену. Он должен максимально хорошо выполнить ту задачу, которая стоит перед ним на текущем этапе", — заявила Тарасова.

Ранее сообщалось, что Бутырская высказалась о возможности Загитовой совмещать учебу и тренировки.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Татьяна Тарасова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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