Тарасова поставила себя на место Тутберидзе 

"Если бы я сейчас оказалась на месте Тутберидзе, у меня, возможно, тоже было бы желание обыграть всех, несмотря на потерю двух подопечных. Другой вопрос, что таким образом нельзя формулировать цель спортсмену. Он должен максимально хорошо выполнить ту задачу, которая стоит перед ним на текущем этапе", — заявила Тарасова.