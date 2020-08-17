«Да, можно кричать: «Долой Лукашенко». Но это очень опасно… Я понимаю, что сами белорусы хотят перемен. Они не хотят жить в стране, где все предсказуемо. Я был в Белоруссии, там очень чисто. Да, не шикуют, это такой «совок». А представьте, что все раздербанят, Лукашенко уберут! А потом поставят человечка прозападного! И что мы получим? Мы получим ракеты под боком, не пойми что будет происходить! Надо это как-то все мирно разрулить. Но это мои мысли, я не политик. И если бы в свое время Украина не пошла бы американским путем, то мы бы создали что-то такое украино-российско-белорусское. И была бы сильная держава, которую бы никто не смог раздербанить. Это были мои мечты… Украину уже отняли. Если еще это произойдет и с братской Белоруссией… Мне бы этого очень не хотелось», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.
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22 августа
Жулин: «Если Лукашенко уберут, мы получим ракеты под боком»
Фото: РИА Новости
Двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы в фигурном катании Александр Жулин объяснил, чем грозит отставка президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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