Жулин: «Если Лукашенко уберут, мы получим ракеты под боком» 

«Да, можно кричать: «Долой Лукашенко». Но это очень опасно… Я понимаю, что сами белорусы хотят перемен. Они не хотят жить в стране, где все предсказуемо. Я был в Белоруссии, там очень чисто. Да, не шикуют, это такой «совок». А представьте, что все раздербанят, Лукашенко уберут! А потом поставят человечка прозападного! И что мы получим? Мы получим ракеты под боком, не пойми что будет происходить! Надо это как-то все мирно разрулить. Но это мои мысли, я не политик. И если бы в свое время Украина не пошла бы американским путем, то мы бы создали что-то такое украино-российско-белорусское. И была бы сильная держава, которую бы никто не смог раздербанить. Это были мои мечты… Украину уже отняли. Если еще это произойдет и с братской Белоруссией… Мне бы этого очень не хотелось», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.