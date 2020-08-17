Тарасова оценила ушедших от Тутберидзе фигуристок

«Уверена, что ни Саша Трусова, ни Алена Косторная своих позиций не сдадут. Точно так же я вижу у Жени Плющенко очень большое желание добиться результата, и меня, как тренера, это очень радует», — отметила она.

По мнению специалиста, следующий сезон будет непростым, поскольку сейчас в России много сильных фигуристок. При этом особо сложным он станет из-за зимней Олимпиады, которая возлагает на спортсменок большую ответственность и приводит к более жесткой конкуренции.

В период с мая по июнь команду Тутберидзе покинули сразу три фигуристки — призер чемпионатов Европы и России Александра Трусова , 12-летняя Вероника Жилина и восьмилетняя Арина Парсегова. Все они перешли в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В конце июля стало известно об уходе из группы Тутберидзе Алены Косторной. Тренер сообщила в своем Instagram-аккаунте, что причиной такого решения стали требования фигуристки. Та отказалась выходить на один лед с многими спортсменками.