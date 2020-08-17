Тарасова оценила ушедших от Тутберидзе фигуристок

Российские фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная, которые ранее перешли от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, продолжат достойно выступать на соревнованиях, заявила RT заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
«Уверена, что ни Саша Трусова, ни Алена Косторная своих позиций не сдадут. Точно так же я вижу у Жени Плющенко очень большое желание добиться результата, и меня, как тренера, это очень радует», — отметила она.
По мнению специалиста, следующий сезон будет непростым, поскольку сейчас в России много сильных фигуристок. При этом особо сложным он станет из-за зимней Олимпиады, которая возлагает на спортсменок большую ответственность и приводит к более жесткой конкуренции.
В период с мая по июнь команду Тутберидзе покинули сразу три фигуристки — призер чемпионатов Европы и России Александра Трусова, 12-летняя Вероника Жилина и восьмилетняя Арина Парсегова. Все они перешли в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
В конце июля стало известно об уходе из группы Тутберидзе Алены Косторной. Тренер сообщила в своем Instagram-аккаунте, что причиной такого решения стали требования фигуристки. Та отказалась выходить на один лед с многими спортсменками.