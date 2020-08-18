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Фильм о тренере Этери Тутберидзе планируется снять в России 

Спорт РИА Новости и ещё 13 5 часов назад
В России снимут фильм о Тутберидзе
Фото: РИА Новости
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе станет героиней документального фильма в стиле спортивной драмы "Этери", который планируется снять в России, сообщается на сайте Гильдии неигрового кино и телевидения.
Ранее в министерстве культуры РФ состоялась очная защита документальных спецпроектов, на котором был заявлен данный фильм. Согласно оценкам создателей бюджет документального кино о Тутберидзе составит порядка 11 миллионов рублей.
Ожидается, что фильм будет выстроен в рамках спортивной драмы, в которой "в условиях жесточайшей конкуренции сразу несколько учениц-фигуристок в группе Тутберидзе претендует на участие в Олимпийских соревнованиях".
Режиссером "Этери" станет Юлия Бобкова, снимавшая документальные фильмы о конструкторе Михаиле Калашникове и композиторе Олеге Каравайчуке.
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Фигурное катание , Михаил Калашников , Олег Каравайчук , Этери Тутберидзе , Юлия Бобкова
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