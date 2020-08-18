В России снимут фильм о Тутберидзе

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе станет героиней документального фильма в стиле спортивной драмы "Этери", который планируется снять в России, сообщается на сайте Гильдии неигрового кино и телевидения.

Ранее в министерстве культуры РФ состоялась очная защита документальных спецпроектов, на котором был заявлен данный фильм. Согласно оценкам создателей бюджет документального кино о Тутберидзе составит порядка 11 миллионов рублей.

Ожидается, что фильм будет выстроен в рамках спортивной драмы, в которой "в условиях жесточайшей конкуренции сразу несколько учениц-фигуристок в группе Тутберидзе претендует на участие в Олимпийских соревнованиях".