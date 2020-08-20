Медведева захотела полететь в космос

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила о желании полететь в космос. Комментарий спортсменки приводит служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

"Я бы не стала прыгать ни с тарзанки, ни с парашютом. Возможно, отправилась бы в космос, потому что я понимаю, что от меня ничего не зависит, так как шаттлом управляет большое количество людей, профессионалов. Спрыгнуть с высоты не хотела бы, так как боюсь высоту и стараюсь обходить все, что может навредить моему здоровью. Я только в 20 лет научилась кататься на велосипеде — в детстве много моих друзей ломали руки, ноги", — заявила Медведева.

"Я очень много рисую, но я рисую только на планшете, в электронном виде. Это, безусловно, легче, но я бы хотела научиться рисовать именно на холсте, красками", — добавила она.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, бронзовым призером мирового первенства, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при.