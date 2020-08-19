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51 балл: Загитова провалила ЕГЭ 

Павел Тиунов и ещё 8 10 часов назад
Загитова провалила ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову рекомендовали к зачислению на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), несмотря на то, что спортсменка показала удручающие результаты на экзаменах, сообщает информационное агентство «Весь спорт». Из 195 абитуриентов она оказалась на 181 месте.
По данным журналистов, фигуристка намерена получить образование по специальности «Продюсирование и культурная политика». Бюджетных мест на этом направлении нет, на отделение зачисляют не больше 120 абитуриентов, год обучения стоит 320 тысяч рублей. Будь Загитова обычной выпускницей, её шансы на поступление стремились бы к нулю: на ЕГЭ по русскому языку девушка набрала 51 балл из 100 возможных, экзамене по обществознанию — 44 балла.
Загитова собралась бороться с ложью в СМИ
Такие результаты поместили спортсменку на 194 место из 195. Впрочем, после творческого конкурса, где нужно было продемонстрировать знания истории, литературы и основы журналистики, Загитова поднялась на 13 строчек вверх — на 181 место.
В итоге руководство академии рекомендовало зачислить Загитову в число поступивших, поскольку часть абитуриентов не подтвердили оплату обучения, а некоторые перевелись на другие отделения. Известно, что приказ о зачислении олимпийской чемпионки буде выпущен в конце августа.
Видео дня. Судей матча «Спартак» – «Сочи» отстранили
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Фигурное катание , Алина Загитова , РАНХиГС
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