Загитова провалила ЕГЭ

По данным журналистов, фигуристка намерена получить образование по специальности «Продюсирование и культурная политика». Бюджетных мест на этом направлении нет, на отделение зачисляют не больше 120 абитуриентов, год обучения стоит 320 тысяч рублей. Будь Загитова обычной выпускницей, её шансы на поступление стремились бы к нулю: на ЕГЭ по русскому языку девушка набрала 51 балл из 100 возможных, экзамене по обществознанию — 44 балла.

Такие результаты поместили спортсменку на 194 место из 195. Впрочем, после творческого конкурса, где нужно было продемонстрировать знания истории, литературы и основы журналистики, Загитова поднялась на 13 строчек вверх — на 181 место.

В итоге руководство академии рекомендовало зачислить Загитову в число поступивших, поскольку часть абитуриентов не подтвердили оплату обучения, а некоторые перевелись на другие отделения. Известно, что приказ о зачислении олимпийской чемпионки буде выпущен в конце августа.