Загитова пропустит Кубок и Чемпионат России

Фамилия олимпийской чемпионки не значится в списках участников этапов, опубликованных на сайте Федерации фигурного катания России.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова , которая временно приостанавливала карьеру в декабре 2019 года, не будет принимать участие в Кубке и Чемпионате России по своему виду спорта. Фамилия фигуристки не заявлена в списках участников этапов, которые размещены на сайте Федерации фигурного катания России.

Тот факт, что Загитова будет отсутствовать на состязаниях этапов Кубка России сезона 2020/21, означает, что она не будет принимать участие и в чемпионате России. Так как этапы первого соревнования являются отборочными для прохождения на второе. А чтобы квалифицироваться в национальном первенстве, фигурист должен выступить на двух этапах Кубка России.