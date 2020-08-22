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Алина Загитова пропустит Кубок и Чемпионат России 

ТК «Звезда» и ещё 34 8 часов назад
Загитова пропустит Кубок и Чемпионат России
Фото: globallookpress.com
Фамилия олимпийской чемпионки не значится в списках участников этапов, опубликованных на сайте Федерации фигурного катания России.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая временно приостанавливала карьеру в декабре 2019 года, не будет принимать участие в Кубке и Чемпионате России по своему виду спорта. Фамилия фигуристки не заявлена в списках участников этапов, которые размещены на сайте Федерации фигурного катания России.
Тот факт, что Загитова будет отсутствовать на состязаниях этапов Кубка России сезона 2020/21, означает, что она не будет принимать участие и в чемпионате России. Так как этапы первого соревнования являются отборочными для прохождения на второе. А чтобы квалифицироваться в национальном первенстве, фигурист должен выступить на двух этапах Кубка России.
Другая ученица тренера Этери Тутберидзе, Анна Щербакова, будет участвовать в Кубке России в сентябре в Сызрани и в октябре Сочи. Перешедшая от Тутберидзе к Евгению Плющенко Александра Трусова заявлена на второй этап соревнований, который пройдет в Москве в октябре и на следующий в Казани в ноябре. Еще одна ученица, также перешедшая от Тутберидзе к Плющенко Алена Косторная выйдет на лед в Казани и в Москве в декабре на пятом этапе.
Тренирующаяся сейчас в Москве двукратная олимпийская чемпионка Евгения Медведева заявлена на первые два этапа. Фигуристка вынужденно находится в России, а не в Канаде под крылом своего тренера Брайана Орсера, так как не может уехать к наставнику из-за пандемии коронавируса.
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Комментарии 1
Фигурное катание , Евгения Медведева , Александра Трусова , Анна Щербакова , Алена Косторная , Брайан Орсер , Алина Загитова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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