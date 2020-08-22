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Губерниев связал молчание Загитовой о завершении карьеры с желанием заработать 

Lenta.ru и ещё 14 7 часов назад
Губерниев раскрыл причину молчания Загитовой
Фото: РИА Новости
Спортивный журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале связал молчание фигуристки Алины Загитовой о завершении карьеры с желанием заработать.
Губерниев удивился ажиотажу вокруг судьбы спортсменки и обратил внимание, что Аделина Сотникова, Евгений Плющенко и другие фигуристы также затягивали с ответом.

«Пока ты ничего не объявил, ты чаще всего находишься на ставке в Центре спортивной подготовки, на региональной ставке, плюс спонсоры и получаешь деньжата-денежки, а они слаще пряника, милее девушки!» — посчитал он.

21 августа стало известно, что Загитова не примет участие в Кубке России. Участие в этом турнире является требованием для попадания в сборную России.
14 августа сообщалось, что Загитова получила низкие баллы за Единый государственный экзамен в сравнении с другими абитуриентами РАНХиГС. Фигуристка подала документы на направление «Журналистика».
Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На ее счету также золото чемпионата мира и Европы. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.
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Фигурное катание , Аделина Сотникова , Дмитрий Губерниев , Евгений Плющенко , СБОРНАЯ РОССИИ , РАНХиГС
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