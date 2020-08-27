«Копит на свадьбу»: Авербуха осудили 

Бывший фигурист, хореограф Илья Авербух анонсировал начало занятий в своей школе фигурного катания и раскрыл цены. Некоторые интернет-пользователи сочли, что стоимость занятий слишком высока.

Авербух рассказал, что в его школу на катке Mega Ice смогут попасть дети от четырех до 14 лет. Он разработал два пакета занятый: базовый и продвинутый. В базовый входят два урока в неделю, стоимость — 20 тысяч рублей в месяц. Продвинутый обойдется в 25 тысяч в месяц (по три занятия в неделю, включая хореографию, которая не входит в базовый пакет)

«20000т.р.много для обычных людей. Просто не все люди, даже с задатками к вам смогут попасть», — написала @xelen_tish в комментариях к посту Авербуха в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«При таких ценах мы пропускаем много талантов в бедных семьях к сожалению», — согласилась @driam20.

Как отмечает «Телепрограмма», некоторые пользователи предположили, что Авербух копит на свадьбу.

«Илья, видимо, копит на свадьбу с Лизой Арзамасовой. Отсюда и такие цены», — процитировало одного из них издание.

Как сообщал «Рамблер», в июле в СМИ появилась информация о романе 46-летнего Авербуха с 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой. Позже на безымянном пальце актрисы заметили бриллиантовое кольцо, интернет-пользователи решили, что пара собирается пожениться.