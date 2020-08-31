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Ягудин назвал самые перспективные виды спорта 

ТК «Звезда» и ещё 3 15 часов назад
Ягудин назвал самые перспективные виды спорта
Фото: РИА Новости
По мнению фигуриста, выбрать вид спорта для девочки сложнее, чем для мальчика.
Фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин дал несколько советов российским родителям о том, какой вид спорта лучше выбрать для ребенка.
По его словам, для укрепления здоровья детей полезен любой вид спорта, поэтому выбор нужно делать, опираясь на предрасположенность детей и цели самих родителей.

«Если выбирать по финансам, то надо конкретно смотреть по зарплатам тех игроков, которые добились высот. У парней есть более широкий спектр: они могут выбрать футбол, хоккей, теннис, бокс, борьбу или фигурное катание в том числе», — отметил фигурист.

Он добавил, что выбрать вид спорта для девочки несколько сложнее. Если родители хотят, чтобы у дочери складывался более женственный тип фигуры, то, по мнению Ягудина, можно выбрать художественную гимнастику или фигурное катание.
При этом сам фигурист, по его словам, воспитывает из дочерей в первую очередь не олимпийских чемпионок, а умных и образованных людей. Он считает, что образование должно стоять на первом месте, но не стоит забывать и о спорте, передает радио Sputnik.
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Фигурное катание , Алексей Ягудин , ИА Sputnik
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