Загитова нашла новую работу 

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период», сообщает Sport24.

По информации издания, со спортсменкой велись долгие и сложные переговоры: Загитова до последнего не могла определиться, будет ли участвовать в соревнованиях в сезоне 2020/2021.

В конце концов, олимпийская чемпионка сделала выбор в пользу телевидения, и вскоре с Алиной начнут работать специалисты по сценической речи.

Основным ведущим «Ледникового периода» снова станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин