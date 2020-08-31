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Загитова нашла новую работу 

Вероника Полынина 5 часов назад
Загитова нашла новую работу
Фото: ТАСС
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период», сообщает Sport24.
По информации издания, со спортсменкой велись долгие и сложные переговоры: Загитова до последнего не могла определиться, будет ли участвовать в соревнованиях в сезоне 2020/2021.
Алина Загитова поступила в университет
В конце концов, олимпийская чемпионка сделала выбор в пользу телевидения, и вскоре с Алиной начнут работать специалисты по сценической речи.
Основным ведущим «Ледникового периода» снова станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Ранее «Рамблер» писал, что Алину Загитову рекомендовали к зачислению на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), несмотря на то, что спортсменка показала удручающие результаты на экзаменах. По данным агентства «Весь спорт», фигуристка намерена получить образование по специальности «Продюсирование и культурная политика».
Видео дня. В Москве прошел Кубок мэра Москвы по хоккею
Комментарии 7
Фигурное катание , Алина Загитова , Алексей Ягудин , РАНХиГС
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