Загитова фактически завершила карьеру

Любой спортсмен в своей карьере хочет только одного — выиграть. Победить на Олимпийских играх, чемпионате мира или хотя бы выиграть финал Кубка России. Неважно. Спорт — это его работа, а первое место — главная цель.

Бывает ли такое, что ты уже выиграл все, что можно? Конечно, хотя и редко. И тогда начинается самое трудное — нужно понять, что же делать дальше. Есть и такие фанатики, как Юдзуру Ханю, который уже дважды стал олимпийским чемпионом и все равно собирается на третью Олимпиаду. Но большинство все-таки теряет мотивацию. Приходится искать себя в реальной жизни.

Алина Загитова в своей карьере не выиграла разве что тот самый финал Кубка России, но в данном случае ей это и ни к чему. Ее жизнь и так удалась — ей 18 лет, она олимпийская чемпионка. Алину ждут во всех шоу мира (если, конечно, когда-нибудь закончится пандемия). У нее многомиллионные компании с крупнейшими компаниями мира (а теперь даже с камчатским рыбокомбинатом!). Отец Загитовой — довольно известный хоккейный тренер, который готов бросить свою работу ради дочери.

Алина могла многого добиться в спорте. Почему могла? Да потому что на взрослом уровне она выступала с 15 лет, а в 16, всего через полгода после Олимпиады, у нее уже не получалось справиться с нервами. Но ей повезло, и чемпионат мира тоже поддался. Можно говорить, что это удача, что прыгни главная соперница Рика Кихира свои тройные аксели чисто, не видать Алине чемпионства. Это уже не важно. Золотой шлем у Загитовой есть.

Вряд ли можно оспорить талант Алины. Да, Загитова катается не лучше всех. Ее программы могли быть лучше. Она сама могла вырасти профессионально и как личность, и показывать более крутую интерпретацию. Но это не отменяет ее трудоспособности и удачливости — не всем выпадает шанс в 15 попасть на Олимпиаду и сразу же ее выиграть.

В другом случае могло бы получиться иначе. Если бы Алина не стала первой на Олимпиаде или вообще бы не попала на нее, возможно, мы бы увидели другую Загитову. Уж явно не фактически закончившую карьеру в 17 лет.

Сейчас на это надеяться точно не стоит. Дело даже не в том, что Алина никогда не запрыгает четверные и никогда не сделает триксели. Не в том, что она не сможет откатать какую-нибудь гениальную программу от хорошего хореографа. Загитовой это просто не надо.

Летом Алина поступила в РАНХиГС на журналистику, идя предпоследней в рейтинге абитуриентов. Не попасть туда фигуристка просто не могла — никто просто так не откажется от олимпийской чемпионки в своем университете. А сегодня еще и оказалось, что Загитова станет ведущей телепроекта Первого канала «Ледниковый период».

Пока это никто из участников этого официально не подтвердил — ни хореограф Илья Авербух , ни постоянный ведущий Алексей Ягудин положительного ответа не дали. Но и не опровергли. Судя по тому, что Алина не заявлена на этапы Кубка России, это легко может оказаться правдой. Далеко не факт, что мы увидим Алину и на открытых прокатах сборной через две недели. Ей это незачем. Загитова уже всего добилась.

И на ее камбэк в соревновательное фигурное катание лучше не надеяться. Пропустить полтора года, а потом отобраться на Олимпиаду в Пекине при дичайшей конкуренции со стороны более молодых и техничных фигуристок — это даже не фантастика. Ну, разве что правила успеют поменять и что-то специальное придумают под Алину.