Тутберидзе могла помешать Медведевой стать ведущей

Если бы не позиция тренера, то все могло случиться. Как отметила Родина, когда о таком развитии событий узнала тренер Загитовой Этери Тутберидзе, то сильно возмутилась. Она выдвинула определенные условия организаторам, чтобы такого не случилось. Если бы ей не пошли навстречу, то Загитова вообще бы не стала ведущей. В итоге пришлось выбирать между двумя девушками и выбор был сделан в пользу олимпийской чемпионки.