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Загитова стала ведущей «Ледникового периода» 

Газета.Ru 16 часов назад
Загитова стала ведущей «Ледникового периода»
Фото: РИА Новости
Призер Олимпиады и хореограф Илья Авербух подтвердил, что чемпионка Игр Алина Загитова стала ведущей проекта "Ледниковый период", передает РИА "Новости".
Продюсер телепрограммы отметил, что 18-летняя фигуристка будет вести шоу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
Загитова завоевала золото Олимпиады 2018 года в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Загитова будет вести "Ледниковый период".
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Фигурное катание , Илья Авербух , Татьяна Тарасова , Алина Загитова , Алексей Ягудин , РИА Новости
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