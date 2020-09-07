Загитова стала ведущей «Ледникового периода» 

Продюсер телепрограммы отметил, что 18-летняя фигуристка будет вести шоу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным

Загитова завоевала золото Олимпиады 2018 года в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.