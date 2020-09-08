Загитова может сменить спортивное гражданство 

«Практически любая страна мира будет счастлива заполучить Загитову. Это, правда, абсолютно не вяжется с ее нынешним образом с патриотическими заявлениями. Но, если грамотно выстроить всю историю, — можно даже регулярно попадать на чемпионаты мира и Олимпиаду», — говорится в статье.