Загитова может сменить спортивное гражданство 

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может как вернуться на лед в России, так и начать процедуру смены спортивного гражданства. Что ждет фигуристку, разбирался «Спорт-Экспресс».
«Рамблер» писал, что ранее Алина Загитова, являющаяся обладателем высших наград крупных соревнований, объявила, что приостанавливает свою карьеру. Позднее стало известно, что она поступила в РАНХиГС на журналистику и стала ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период».
По данным «Спорт-Экспресс», контрольные прокаты сборной России все ближе, а будущее Алины Зашитовой «окутано тайной». Спортсменка может как полноценно вернуться в спорт, заявившись, том числе и на Кубок России, так и объявить о «половинчатом возвращении», например, только для участия в «Гран-при».
Также возможен вариант и со сменой спортивного гражданства, отмечает издание.
«Практически любая страна мира будет счастлива заполучить Загитову. Это, правда, абсолютно не вяжется с ее нынешним образом с патриотическими заявлениями. Но, если грамотно выстроить всю историю, — можно даже регулярно попадать на чемпионаты мира и Олимпиаду», — говорится в статье.
При этом журналисты уверены, что самый очевидный на данный момент вариант — объявить о завершении карьеры. Однако после потери статуса действующей фигуристки интерес к Алине Загитовой упадет, «поэтому этот вариант менее вероятен», считает издание.