Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
11 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
22:00
Атлетик Б Атлетик Б
12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Динамо М
Динамо М
16:30
Рубин Рубин
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Спартак М Спартак М
Ротор
Ротор
19:00
Краснодар Краснодар
13 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
×
Хетафе Хетафе
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Вильярреал
Вильярреал
19:30
Уэска Уэска
13 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
16:00
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Эвертон Эвертон
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
18:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
20:30
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
22:00
Бетис Бетис
14 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:15
Челси Челси

Загитова может сменить спортивное гражданство 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Загитова может сменить спортивное гражданство
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может как вернуться на лед в России, так и начать процедуру смены спортивного гражданства. Что ждет фигуристку, разбирался «Спорт-Экспресс».
«Рамблер» писал, что ранее Алина Загитова, являющаяся обладателем высших наград крупных соревнований, объявила, что приостанавливает свою карьеру. Позднее стало известно, что она поступила в РАНХиГС на журналистику и стала ведущей телевизионного шоу «Ледниковый период».
По данным «Спорт-Экспресс», контрольные прокаты сборной России все ближе, а будущее Алины Зашитовой «окутано тайной». Спортсменка может как полноценно вернуться в спорт, заявившись, том числе и на Кубок России, так и объявить о «половинчатом возвращении», например, только для участия в «Гран-при».
Также возможен вариант и со сменой спортивного гражданства, отмечает издание.

«Практически любая страна мира будет счастлива заполучить Загитову. Это, правда, абсолютно не вяжется с ее нынешним образом с патриотическими заявлениями. Но, если грамотно выстроить всю историю, — можно даже регулярно попадать на чемпионаты мира и Олимпиаду», — говорится в статье.

При этом журналисты уверены, что самый очевидный на данный момент вариант — объявить о завершении карьеры. Однако после потери статуса действующей фигуристки интерес к Алине Загитовой упадет, «поэтому этот вариант менее вероятен», считает издание.
Видео дня. Месси вернулся к тренировкам с «Барселоной»
Комментарии
Фигурное катание , Алина Загитова , СБОРНАЯ РОССИИ , РАНХиГС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она была готова на все»
«Она была готова на все»
Чемпион UFC Петр Ян ударил Ивана Урганта на шоу
Чемпион UFC Петр Ян ударил Ивана Урганта на шоу
Уайт отказался признавать нокаут Поветкина
Уайт отказался признавать нокаут Поветкина
Скандальное видео Бадиной взорвало Сеть
Скандальное видео Бадиной взорвало Сеть
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
00:37
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
Около спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение