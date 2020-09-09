Ягудин сделал сильное заявление о Загитовой 

Олимпийский чемпион Солт-Лейк Сити Алексей Ягудин , который будет вести шоу «Ледниковый период» с олимпийской чемпионкой Пхенчхана Алиной Загитовой, прокомментировал решение своей напарницы отказаться от контрольных прокатов фигуристов сборной России

Поклонники Загитовой надеялись на возвращение любимой спортсменки, приостановившей свою карьеру, но не объявившей об окончательном уходе из фигурного катания. Сегодня Загитова объяснила свой отказ от контрольных прокатов сборной желанием сосредоточиться на роли ведущей «Ледникового периода». Ягудин назвал Загитову героиней.

— Да, ее фанаты недовольны, что она снимается с турниров, занимается, как они говорят, шоу-бизнесом. Но она им ничего не должна! Она в спорте сделала больше, чем люди делают к 30-летнему возрасту! Она героиня! Клево, что она пробует в жизни что-то новое. Спорт для неё рано или поздно все равно бы закончился. Она понимает, что надо развиваться, — заявил Ягудин «Чемпионату».

Ягудин подчеркнул, что ему все равно продолжает ли Загитова свою спортивную карьеру. Он отметил, что в своей личной жизни 18-летняя спортсменка вольна делать что хочет.