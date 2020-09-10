Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Гранада
Гранада
19:30
Атлетик Б Атлетик Б
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Динамо М
Динамо М
16:30
Рубин Рубин
Ротор
Ротор
19:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Спартак М Спартак М
13 сентября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
×
Хетафе Хетафе
Алавес
Алавес
15:00
Бетис Бетис
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
13 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
16:00
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Эвертон Эвертон
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
18:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
20:30
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:15
Челси Челси

«Плевок всем тем, кто из-за Алины брал билеты». Фаны Загитовой возмутились ее отказом от участия в прокатах сборной 

Sport24 5 часов назад
«Плевок всем тем, кто из-за Алины брал билеты»
Фото: ТАСС
Олимпийская чемпионка Алина Загитова не выступит на контрольных прокатах сборной России. Официальная причина — занятость в проекте «Ледниковый период».

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12–13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — приводит слова Загитовой сайт ФФККР.

Фанаты были в шоке, ведь многие планировали пойти в «Мегаспорт» только для того, чтобы посмотреть на Алину. Но в последние часы наблюдается массовая сдача билетов.
Загитову обвинили в полном неуважении к своим болельщикам. Но нашлись и те, кто Алину поддержал.
Видео дня. Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал US Open
Sport24: последние новости
Роднина: «Будь Загитова умнее, сказала б, что пропустит прокаты из-за учебы. Стоит подумать о ее выводе из сборной» Роднина: «Будь Загитова умнее, сказала б, что пропустит прокаты из-за учебы. Стоит подумать о ее выводе из сборной» Роднина: «Когда вижу прыжки Загитовой, а затем детско-юниорское катание в комбинации шагов — я чувствую дисбаланс» Роднина: «Когда вижу прыжки Загитовой, а затем детско-юниорское катание в комбинации шагов — я чувствую дисбаланс» Появились первые кадры с репетиций Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода» Появились первые кадры с репетиций Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода»
Фигурное катание , Алина Загитова , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Жопа или сиськи? Жопа. О ней говорили все мои бывшие»
«Жопа или сиськи? Жопа. О ней говорили все мои бывшие»
Загитова может сменить спортивное гражданство
Загитова может сменить спортивное гражданство
Чемпион UFC Петр Ян ударил Ивана Урганта на шоу
Чемпион UFC Петр Ян ударил Ивана Урганта на шоу
«Мудаки оба. Один пущай посидит»
«Мудаки оба. Один пущай посидит»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
00:37
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
Около спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение