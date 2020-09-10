«Плевок всем тем, кто из-за Алины брал билеты»

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12–13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — приводит слова Загитовой сайт ФФККР.

Фанаты были в шоке, ведь многие планировали пойти в «Мегаспорт» только для того, чтобы посмотреть на Алину. Но в последние часы наблюдается массовая сдача билетов.

Загитову обвинили в полном неуважении к своим болельщикам. Но нашлись и те, кто Алину поддержал.