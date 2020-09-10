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Роднина: «Будь Загитова умнее, сказала б, что пропустит прокаты из-за учебы. Стоит подумать о ее выводе из сборной» 

Sport24 4 часа назад
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что фигуристка Алина Загитова будет способна продолжить спортивную карьеру по окончании «Ледникового периода», но федерации фигурного катания следует задуматься о ее исключении из состава сборной.
Накануне стало известно, что Загитова не примет участие в контрольных прокатах сборной. Свое решение она объяснила желанием попробовать себя в роли ведущей телешоу.

«Загитова — совершеннолетний взрослый человек. Ее полное право, как любого гражданина, сниматься в любых передачах. Она спортсмен-профессионал, и этим зарабатывает. Да, девушка сделала свой выбор в пользу шоу. Это такой коммерческий подход — ведь на прокаты придут несколько сот человек, и начнутся пересуды о ее форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться, и при этом получать гонорар. Но, сказать честно, — была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой.

При этом снятие не означает завершение карьеры. У нас были случаи, когда люди отсутствовали по два сезона. Липницкая, Сотникова, тот же Плющенко. Загитова далеко не уникальна. Любой спортсмен сборной России имеет индивидуальный график, на него влияет здоровье и множество факторов, в том числе шоу.

Но раз так обстоит ситуация, стоит подумать о выводе Загитовой из сборной России. Пусть берет академический отпуск, например. Но здесь вопрос не к Алине, у нее свой понятный интерес. Вопрос к работодателю, федерации и в какой-то мере — к тренерскому штабу. Если была сделана ошибка по включению Загитовой в сборную, наверное, приходит время ее исправлять», — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».

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Комментарии 28
Фигурное катание , Видео , Ирина Роднина , Алина Загитова , СБОРНАЯ РОССИИ
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