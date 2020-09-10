«Загитова — совершеннолетний взрослый человек. Ее полное право, как любого гражданина, сниматься в любых передачах. Она спортсмен-профессионал, и этим зарабатывает. Да, девушка сделала свой выбор в пользу шоу. Это такой коммерческий подход — ведь на прокаты придут несколько сот человек, и начнутся пересуды о ее форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться, и при этом получать гонорар. Но, сказать честно, — была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой.