«Загитова — совершеннолетний взрослый человек. Ее полное право, как любого гражданина, сниматься в любых передачах. Она спортсмен-профессионал, и этим зарабатывает. Да, девушка сделала свой выбор в пользу шоу. Это такой коммерческий подход — ведь на прокаты придут несколько сот человек, и начнутся пересуды о ее форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться, и при этом получать гонорар. Но, сказать честно, — была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учебой.
При этом снятие не означает завершение карьеры. У нас были случаи, когда люди отсутствовали по два сезона. Липницкая, Сотникова, тот же Плющенко. Загитова далеко не уникальна. Любой спортсмен сборной России имеет индивидуальный график, на него влияет здоровье и множество факторов, в том числе шоу.
Но раз так обстоит ситуация, стоит подумать о выводе Загитовой из сборной России. Пусть берет академический отпуск, например. Но здесь вопрос не к Алине, у нее свой понятный интерес. Вопрос к работодателю, федерации и в какой-то мере — к тренерскому штабу. Если была сделана ошибка по включению Загитовой в сборную, наверное, приходит время ее исправлять», — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».