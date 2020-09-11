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Фигурист Воронов объявил о завершении карьеры

RT на русскомиещё 9
2 часа назад
Российский фигурист Сергей Воронов, выступавший в мужском одиночном катании, объявил о завершении спортивной карьеры.
Фигурист Воронов объявил о завершении карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мой долгий путь как спортсмена подошел к завершению. Спасибо за это незабываемое время. Время двигаться дальше», — написал Воронов в своём Instagram.
В послужном списке 33-летнего фигуриста серебро и бронза чемпионатов Европы, бронза в финале Гран-при сезона-2014/2015, серебряный командного чемпионата мира. В активе Воронова две победы на чемпионатах России, а также по одной на этапе Гран-при в Японии, Finlandia Trophy и мемориала Ондрея Непелы.
Ранее сообщалось, что глава ФФККР прокомментировал призыв вывести Загитову из состава сборной России.
Фигурное катание,Сергей Воронов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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