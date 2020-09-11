Фигурист Воронов объявил о завершении карьеры

В послужном списке 33-летнего фигуриста серебро и бронза чемпионатов Европы, бронза в финале Гран-при сезона-2014/2015, серебряный командного чемпионата мира. В активе Воронова две победы на чемпионатах России, а также по одной на этапе Гран-при в Японии, Finlandia Trophy и мемориала Ондрея Непелы.