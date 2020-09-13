Урманов: возвращение фигуриста Коляды произвело наибольшее впечатление в прокатах сборной 

В июле Коляда начал сотрудничество с Алексеем Мишиным . На прокатах в Москве Коляда продемонстрировал две новые программы — короткую на композицию Let's Get Loud, произвольную — на музыку из фильма «Нуреев. Белый ворон». После проката произвольной программы фигурист сорвал овации, зал «Мегаспорта» аплодировал Коляде стоя.

"Профессор Алексей Николаевич Мишин, в далеком прошлом мой тренер, просто красавец, он лучший. И Миша Коляда, и Таня Прокофьева — вместе с ним им всем большое уважение. Их работа произвела впечатление, они большие молодцы. Видна профессиональная работа мастера, это было здорово, и вот это впечатлило меня больше всего на прокатах сборной", — сказал Урманов.

"Это очень крутое и хорошее возвращение. Понятно, что сезон еще не начался, и это не официальные соревнования, а только контрольные прокаты. Тем не менее это выглядело очень-очень", — добавил Урманов.

Молодые конкуренты

Собеседник ТАСС отметил, что хорошие прокаты продемонстрировали и молодые фигуристы сборной России. «Я бы отметил еще Мозалева и Гуменника, молодые мальчишки и большие молодцы. У них очень хороший контент. Мне кажется, эти молодые люди могут демонстрировать очень хорошее катание и быть весьма конкурентоспособными», — считает Урманов.

"Что касается Саши Самарина, то я отношусь к нему очень хорошо. Это профессионал с большой буквы, большой работяга. Но сейчас только начало сезона, довольно рано, не все еще вошли в хорошую форму", — заключил специалист.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию завершились в воскресенье.