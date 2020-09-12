Косторная объяснила уход от Тутберидзе 

«Я сказала тренерам, что нас и так восемь взрослых спортсменов, сумасшедший темп тренировки, выводить туда же детей надо аккуратно. У нас было так — четверым говорили "выходите", это мешало. Я говорила, давайте сделаем по-другому, иначе. Можно сказать, навстречу мне не пошли», — сообщила фигуристка.

Поняв, что не добьется понимания, спортсменка позвонила Розанову — тренеру группы Плющенко — и спросила, есть ли возможность перейти к ним.

«Он сказал, что посмотрит, посоветовал подумать мне еще раз. "Ты подумай, это очень большие перемены". Через пару дней был еще один звонок, и мы начали как-то организовывать», — рассказала спортсменка.

Она отметила, что у каждого тренера свой подход. В её новой команде более спокойно.

«Это чувствуется, я потренировалась месяц. Мы делали все то же самое, может, где-то даже сильнее ОФП, но если даже что-то не получалось, никто не гнал, не кричал, не ругался», — заключила девушка.