Косторная объяснила уход от Тутберидзе 

Чемпионка Европы фигуристка Алена Косторная рассказала, почему перешла из группы Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко. По её словам, она не могла кататься на одном льду с десятилетними детьми, но её мнение тренеры проигнорировали. Косторная призналась в этом журналистам после короткой программы на контрольных прокатах, передаёт ТАСС.
«Я сказала тренерам, что нас и так восемь взрослых спортсменов, сумасшедший темп тренировки, выводить туда же детей надо аккуратно. У нас было так — четверым говорили "выходите", это мешало. Я говорила, давайте сделаем по-другому, иначе. Можно сказать, навстречу мне не пошли», — сообщила фигуристка.
Поняв, что не добьется понимания, спортсменка позвонила Розанову — тренеру группы Плющенко — и спросила, есть ли возможность перейти к ним.
«Он сказал, что посмотрит, посоветовал подумать мне еще раз. "Ты подумай, это очень большие перемены". Через пару дней был еще один звонок, и мы начали как-то организовывать», — рассказала спортсменка.
Она отметила, что у каждого тренера свой подход. В её новой команде более спокойно.
«Это чувствуется, я потренировалась месяц. Мы делали все то же самое, может, где-то даже сильнее ОФП, но если даже что-то не получалось, никто не гнал, не кричал, не ругался», — заключила девушка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Косторная покрасила волосы.