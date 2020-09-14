«Алина, вернись, с тобой рядом никто не стоял»

В минувшие выходные в Москве прошли открытые прокаты сборной России . До «Мегаспорта» доехали не все, но главной потерей фаны считают отсутствие Алины Загитовой. «Без нее фигурное катание обеднело», — пишут болельщики.

скриншот

В это межсезонье «Хрустальный» покинули сразу несколько топовых спортсменов. Безусловно, это не могло не отразиться на настроении ТимТутберидзе — фанаты отметили у Данииила Глейхенгауза кризис идей.

скриншот

Главной примой в отсутствие Загитовой должна была стать Евгения Медведева . Двукратная чемпионка мира закрывала воскресный вечер, но с программой не справилась: падение, «бабочка», проезд мимо акселя и неудачная попытка колеса. Мнение фанатов разделилось.