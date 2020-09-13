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«Если так неймется, скажи в глаза»: Косторная ответила Тутберидзе 

Газета.Ru 3 часа назад
«Если так неймется, скажи в глаза»
Фото: globallookpress.com
Алена Косторная выдала откровенный монолог, в котором раскритиковала Этери Тутберидзе за некрасивые слова в спину уходящим ученикам, осудила конвейерный метод работы предыдущего тренерского штаба, выпускавшего на лед толпу фигуристов, объяснила, почему решила перейти к Евгению Плющенко, и отметила, что в новой группе на нее «не кричат» после неудачных прокатов. «Газета.Ru» разбирает первое смелое заявление бывшей ученицы Тутберидзе, на которое не решились ни Евгения Медведева, ни Александра Трусова.
Открытые прокаты сборной России стоило ждать хотя бы из-за одного события — публичного ответа Алены Косторной ее бывшему тренеру Этери Тутберидзе.
Внезапное расставание одиозной наставницы и действующей чемпионки Европы, победительницы финала Гран-при, обладательницы двух мировых рекордов — в общем, лучшей фигуристки сезона-2019/20, — произошло в середине июля, в самый разгар подготовки к новому сезону.
Косторной уже поставили две новых программы, и все шло как по накатанной, пока Тутберидзе вдруг не объявила в своем Instagram, что спортсменка у нее больше тренироваться не будет.
Специалистка подчеркнула, что причиной расставания стало нежелание Алены кататься с «целым списком девочек нон грата», проистекающее из звездной болезни.

«Внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь)», — сетовала наставница.

И, что важно, в том посте Тутберидзе выделила, что не собирается менять систему подготовки и исполнять пожелания лидеров группы:

«Мы все делаем правильно. Уверена, что среди тех, кто с нами, есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям».

В комментариях наставница добавила, что, по ее информации, Косторная договорилась о переходе к Евгению Плющенко еще в мае. Словом, настоящее предательство, нож в спину и все остальное в лучших традициях побега из «Хрустального».
Алена хранила молчание с июля, и ничто не предвещало скорой бомбы. На открытых прокатах девушка спокойно разминалась за спиной у бывшего тренера…
… а после своего выступления терпеливо ждала возле бортика, когда Тутберидзе закончит давать интервью, чтобы тоже пообщаться с Первым каналом.
Однако, когда спортсменка вышла в микст-зону, ее прорвало на почти 10-минутный монолог, который пришлось останавливать пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Сразу, как только я позвонила Этери Георгиевне (и сообщила об уходе. — «Газета.Ru»), она выложила этот пост. Мне поступило много звонков, но я просто говорила, что не буду комментировать. Мне никто не запрещал писать что-то по этому поводу в соцсетях, но я просто считаю, что, если человек ушел, то на это были причины. Просто так никто не уходит, от добра добра не ищут.

А вот эти выкладывания в Instagram, какие-то посты — это обидно. Я считаю, что такие ответки друг другу…

Если ты хочешь выяснить отношения, если уж прям настолько неймется, то встреться глаза в глаза и выскажи все, что ты хочешь. Но я не могу никого осуждать».

«Были ли списки нон грата? Ну, не то чтобы (вздыхает). Да, были некоторые проблемы, потому что я считаю, что такие спортсмены, как я, Анна Щербакова и даже Камила Валиева не могут кататься с детьми 2010 года рождения. А если объединять фигуристов, то надо детям объяснять, что взрослые не будут давать им поблажек, и если им помешать, то они на тебя прыгнут либо накричат.
Когда меня в детстве пускали на взрослый лед, то — по бортам, по бортам. Помешаешь кому-нибудь — уйдешь очень быстро.
И я сказала тренерам, что нас и так уже восемь взрослых спортсменов, которые поддерживают сумасшедший темп тренировки. Запускать туда детей надо осторожно. Но в один момент у нас выпустили сразу четверых детей, которые не понимали ничего, делали все в своем ритме, но при этом дико мешали. И меня это очень сильно раздражало.
Я просила по-другому устроить тренировки, потому что это очень неудобно, просто невозможно. Но никакой реакции не последовало».

«Я решила уйти 17 июля, когда поняла, что с тренерами потерян контакт. Позвонила Сергею Розанову (специалист, еще раньше ушедший от Тутберидзе в группу Плющенко. — «Газета.Ru») и спросила, есть ли возможность перейти. Он попросил еще раз подумать, подождать пару дней, прежде чем решиться на такие большие перемены.

Я очень благодарна предыдущему штабу за свои достижения, но через пару дней сделала повторный звонок, подтвердила, что все обдумала и окончательно решила».

«В предыдущей команде мне поставили до ухода две новых программы, и короткая мне не нравилась, о чем я много раз говорила. Мне отвечали: «Попробуй, вдруг понравится, после прокатов оценим». Я настаивала: «Нет, мне не нравится, я ее не чувствую, не буду такое катать». Мое мнение при постановке программы учитывалось, но не всегда».

«У Евгения Викторовича Плющенко кардинально другой подход — более спокойный. Мы делаем все то же самое, и общая физическая подготовка (ОФП) где-то, может, даже сильнее. Но если на льду мне что-то не удается, никто не гонит, не кричит, не ругается. Предлагают повторить на следующей тренировке, а пока заняться другим».

Этим вечером мы впервые увидели откровенный ответ бывшей ученицы на все претензии Тутберидзе, высказанные ей в прощальном посте, и даже пару встречных обвинений. Уходившие ранее звезды — Евгения Медведева и Александра Трусова — либо благородно отмалчивались, либо отделывались общими фразами, не смея упрекнуть наставницу в чем-то напрямую.
Косторная же решила немного приоткрыть завесу над тайнами «Хрустального» и показать, что конкретно там не устраивает взрослых спортсменов, которые нередко покидают группу, уступая место наплыву свежих юниоров.
Сейчас, например, в «Хрустальном» есть только одна фигуристка действительно топового уровня, которая в этом сезоне будет выступать по взрослым, — Щербакова.
1. Косторную не устраивал конвейерный метод тренировок Тутберидзе со множеством фигуристов на льду. 2. Не устраивало и то, что мнение спортсмена часто никак не учитывается. 3. Поведение Тутберидзе при прощании с учениками — это некрасиво, ведь все можно высказать лично. 4. В новой группе — уважительное отношение к Алене как ко взрослому фигуристу, без криков и ругани. Ее мнение учитывается в тренировочном процессе, который можно корректировать даже по ходу дня.
Все довольно предсказуемо, но, может, именно этот холодный душ в виде интервью Косторной поможет самому успешному тренерскому штабу в мире изменить что-то внутри себя и добиться еще больших успехов? Да, Тутберидзе настаивала, что менять ничего не будет, но решать проблему с частыми уходами взрослых звезд когда-нибудь надо. Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Александра Трусова, Алена Косторная (да и Алина Загитова по факту самоизолировалась от «Хрустального», сделав остановку в карьере) — это уже давно тенденция.
И если Этери любопытно сотрудничать на протяжении долгих лет не только с детьми и подростками, то пора выстраивать новую концепцию работы и окончательно оформлять на себя мировое господство. Хочется верить, что одиозной наставнице это под силу.
Ну, а Алена — настоящая бомба. Даже выбор треков на короткую программу «No Time To Die» («Не время умирать») и «You should see me in a crown» («Вы должны увидеть меня в короне») оказался довольно говорящим, а уж пост в стиле Тутберидзе «First step — done» после проката — это отдельный вид искусства.
На этом фоне очень жаль, что новая короткая программа у Косторной пока выглядит сырой и совершенно не вкатанной, а что будет с произвольной, и предположить страшно. Все-таки уход посреди межсезонья — рискованная затея. Но девушка сделала свой выбор, честно его обосновала и ответила «бывшим» по всем пунктам. Такой рок-н-ролл в мире профессионального спорта дорогого стоит.
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Фигурное катание , Статьи , Евгения Медведева , Александра Трусова , Анна Щербакова , Алена Косторная , Сергей Розанов , Алина Загитова , Юлия Липницкая , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , СБОРНАЯ РОССИИ , Газета.Ru
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