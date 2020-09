«Если так неймется, скажи в глаза»

Открытые прокаты сборной России стоило ждать хотя бы из-за одного события — публичного ответа Алены Косторной ее бывшему тренеру Этери Тутберидзе.

Внезапное расставание одиозной наставницы и действующей чемпионки Европы, победительницы финала Гран-при, обладательницы двух мировых рекордов — в общем, лучшей фигуристки сезона-2019/20, — произошло в середине июля, в самый разгар подготовки к новому сезону.

Косторной уже поставили две новых программы, и все шло как по накатанной, пока Тутберидзе вдруг не объявила в своем Instagram, что спортсменка у нее больше тренироваться не будет.

Специалистка подчеркнула, что причиной расставания стало нежелание Алены кататься с «целым списком девочек нон грата», проистекающее из звездной болезни.

«Внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь)», — сетовала наставница.

И, что важно, в том посте Тутберидзе выделила, что не собирается менять систему подготовки и исполнять пожелания лидеров группы:

«Мы все делаем правильно. Уверена, что среди тех, кто с нами, есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям».

В комментариях наставница добавила, что, по ее информации, Косторная договорилась о переходе к Евгению Плющенко еще в мае. Словом, настоящее предательство, нож в спину и все остальное в лучших традициях побега из «Хрустального».

Алена хранила молчание с июля, и ничто не предвещало скорой бомбы. На открытых прокатах девушка спокойно разминалась за спиной у бывшего тренера…

… а после своего выступления терпеливо ждала возле бортика, когда Тутберидзе закончит давать интервью, чтобы тоже пообщаться с Первым каналом.

Однако, когда спортсменка вышла в микст-зону, ее прорвало на почти 10-минутный монолог, который пришлось останавливать пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Сразу, как только я позвонила Этери Георгиевне (и сообщила об уходе. — «Газета.Ru»), она выложила этот пост. Мне поступило много звонков, но я просто говорила, что не буду комментировать. Мне никто не запрещал писать что-то по этому поводу в соцсетях, но я просто считаю, что, если человек ушел, то на это были причины. Просто так никто не уходит, от добра добра не ищут.

А вот эти выкладывания в Instagram, какие-то посты — это обидно. Я считаю, что такие ответки друг другу…

Если ты хочешь выяснить отношения, если уж прям настолько неймется, то встреться глаза в глаза и выскажи все, что ты хочешь. Но я не могу никого осуждать».

«Были ли списки нон грата? Ну, не то чтобы (вздыхает). Да, были некоторые проблемы, потому что я считаю, что такие спортсмены, как я, Анна Щербакова и даже Камила Валиева не могут кататься с детьми 2010 года рождения. А если объединять фигуристов, то надо детям объяснять, что взрослые не будут давать им поблажек, и если им помешать, то они на тебя прыгнут либо накричат.

Когда меня в детстве пускали на взрослый лед, то — по бортам, по бортам. Помешаешь кому-нибудь — уйдешь очень быстро.

И я сказала тренерам, что нас и так уже восемь взрослых спортсменов, которые поддерживают сумасшедший темп тренировки. Запускать туда детей надо осторожно. Но в один момент у нас выпустили сразу четверых детей, которые не понимали ничего, делали все в своем ритме, но при этом дико мешали. И меня это очень сильно раздражало.

Я просила по-другому устроить тренировки, потому что это очень неудобно, просто невозможно. Но никакой реакции не последовало».

«Я решила уйти 17 июля, когда поняла, что с тренерами потерян контакт. Позвонила Сергею Розанову (специалист, еще раньше ушедший от Тутберидзе в группу Плющенко. — «Газета.Ru») и спросила, есть ли возможность перейти. Он попросил еще раз подумать, подождать пару дней, прежде чем решиться на такие большие перемены.

Я очень благодарна предыдущему штабу за свои достижения, но через пару дней сделала повторный звонок, подтвердила, что все обдумала и окончательно решила».

«В предыдущей команде мне поставили до ухода две новых программы, и короткая мне не нравилась, о чем я много раз говорила. Мне отвечали: «Попробуй, вдруг понравится, после прокатов оценим». Я настаивала: «Нет, мне не нравится, я ее не чувствую, не буду такое катать». Мое мнение при постановке программы учитывалось, но не всегда».

«У Евгения Викторовича Плющенко кардинально другой подход — более спокойный. Мы делаем все то же самое, и общая физическая подготовка (ОФП) где-то, может, даже сильнее. Но если на льду мне что-то не удается, никто не гонит, не кричит, не ругается. Предлагают повторить на следующей тренировке, а пока заняться другим».

Этим вечером мы впервые увидели откровенный ответ бывшей ученицы на все претензии Тутберидзе, высказанные ей в прощальном посте, и даже пару встречных обвинений. Уходившие ранее звезды — Евгения Медведева и Александра Трусова — либо благородно отмалчивались, либо отделывались общими фразами, не смея упрекнуть наставницу в чем-то напрямую.

Косторная же решила немного приоткрыть завесу над тайнами «Хрустального» и показать, что конкретно там не устраивает взрослых спортсменов, которые нередко покидают группу, уступая место наплыву свежих юниоров.

Сейчас, например, в «Хрустальном» есть только одна фигуристка действительно топового уровня, которая в этом сезоне будет выступать по взрослым, — Щербакова.

1. Косторную не устраивал конвейерный метод тренировок Тутберидзе со множеством фигуристов на льду. 2. Не устраивало и то, что мнение спортсмена часто никак не учитывается. 3. Поведение Тутберидзе при прощании с учениками — это некрасиво, ведь все можно высказать лично. 4. В новой группе — уважительное отношение к Алене как ко взрослому фигуристу, без криков и ругани. Ее мнение учитывается в тренировочном процессе, который можно корректировать даже по ходу дня.

Все довольно предсказуемо, но, может, именно этот холодный душ в виде интервью Косторной поможет самому успешному тренерскому штабу в мире изменить что-то внутри себя и добиться еще больших успехов? Да, Тутберидзе настаивала, что менять ничего не будет, но решать проблему с частыми уходами взрослых звезд когда-нибудь надо. Юлия Липницкая , Евгения Медведева, Александра Трусова, Алена Косторная (да и Алина Загитова по факту самоизолировалась от «Хрустального», сделав остановку в карьере) — это уже давно тенденция.

И если Этери любопытно сотрудничать на протяжении долгих лет не только с детьми и подростками, то пора выстраивать новую концепцию работы и окончательно оформлять на себя мировое господство. Хочется верить, что одиозной наставнице это под силу.

Ну, а Алена — настоящая бомба. Даже выбор треков на короткую программу «No Time To Die» («Не время умирать») и «You should see me in a crown» («Вы должны увидеть меня в короне») оказался довольно говорящим, а уж пост в стиле Тутберидзе «First step — done» после проката — это отдельный вид искусства.

На этом фоне очень жаль, что новая короткая программа у Косторной пока выглядит сырой и совершенно не вкатанной, а что будет с произвольной, и предположить страшно. Все-таки уход посреди межсезонья — рискованная затея. Но девушка сделала свой выбор, честно его обосновала и ответила «бывшим» по всем пунктам. Такой рок-н-ролл в мире профессионального спорта дорогого стоит.