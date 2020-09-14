Тутберидзе осталась недовольна контрольными прокатами 

Тренер Этери Тутберидзе поделилась мнением о прошедших контрольных прокатах сборной России.
Среди женщин-одиночниц от команды Тутберидзе выступили Камила Валиева и Анна Щербакова — обе спортсменки не смогли откататься чисто.
"Во время карантина девчонки занимались, но это же не то же самое. Все это такая ерунда: где-то дома, в квартире, в комнате. Конечно, надо прыгать на льду. Надо кататься, должно быть чувство конька, особенно если это четверные. Пока еще тяжеловато и многое не восстановлено. Будем работать", — приводит слова Тутберидзе Первый канал.
Ранее Евгений Плющенко раскритиковал запрет на четверные прыжки в короткой программе у женщин.