Тутберидзе осталась недовольна контрольными прокатами 

"Во время карантина девчонки занимались, но это же не то же самое. Все это такая ерунда: где-то дома, в квартире, в комнате. Конечно, надо прыгать на льду. Надо кататься, должно быть чувство конька, особенно если это четверные. Пока еще тяжеловато и многое не восстановлено. Будем работать", — приводит слова Тутберидзе Первый канал.