Медведева прокомментировала возвращение к Тутберидзе

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала возвращение к тренеру Этери Тутберидзе

В среду несколько источников сообщили РИА Новости, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе. Эту информацию подтвердил замначальника отделения "Хрустальный" центра спорта и образования "Самбо-70" Эдуард Аксенов. Гендиректор центра Ренат Лайшев сообщил РИА Новости, что Медведева уже провела первую тренировку на льду "Хрустального".

"Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Мы начинаем с Этери Георгиевной сегодня тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат", — цитирует Медведеву сайт Федерации фигурного катания.

В сообщении указано, что Тутберидзе и Медведева встретились и обсудили подготовку к сезону, между фигуристкой и тренером — полное взаимопонимание.

В интервью Первому каналу спортсменка рассказала, что Орсер "с глубочайшим пониманием" отнесся к ее решению, за что она ему безумно благодарна.

"Мы сохранили с ним хорошие и теплые отношения, никаких конфликтов, рада что так получилось", — добавила Медведева.

Под руководством Тутберидзе спортсменка выиграла свои самые престижные награды, однако после Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, где Медведева уступила золото другой ученице Тутберидзе Алине Загитовой, она решила перейти к канадскому специалисту Брайану Орсеру и уехала тренироваться в Торонто.

В сезоне-2018/19 Медведева выиграла бронзу чемпионата мира, стала третьей на этапе Гран-при в Канаде, победила в финале Кубка России. В прошлом сезоне Медведева заняла второе место на этапе Гран-при в Москве.