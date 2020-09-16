СМИ сообщили сенсацию о Медведевой

Несколько дней назад СМИ отметили потеплевшие отношения между Медведевой и Тутберидзе. Поводом для таких выводов стали аплодисменты знаменитого тренера своей бывшей подопечной на контрольных прокатах сборной России

Журналисты подчеркнули, что несмотря на ошибки Медведедвой при исполнении одного двойного акселя, тройного лутца и флипа Тутберидзе одобрительно похлопала спортсменке.

Евгения Медведева решила переехать в Канаду в мае 2018 года. В Торонто ее наставником стал Брайан Орсер. Тутберидзе, комментируя скандальный уход, отмечала, что спортсменкой в первую очередь двигала обида за поражение Алине Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Тогда фигуристка выразила тренеру негодование из-за того, что ее соперницу не «подержали в юниорках». На турнире Медведева завоевала серебряную медаль, Загитова — золотую.