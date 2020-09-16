Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе 

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Сейчас занимает 13 место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира.

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