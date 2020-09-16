Фигуристка Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе 

Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
После Олимпиады-2018, где спортсменка выиграла две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто.
В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира.
Сейчас занимает 13 место в рейтинге Международного союза конькобежцев.