«Я знал, что рано или поздно Медведева одумается»

Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристками из группы Этери Тутберидзе, в беседе с корреспондентом Sport24 Константином Лесиком прокомментировал возвращение двухкратной чемпионки мира Евгении Медведевой в группу Тутберидзе.
После Олимпиады-2018, на которой Медведева выиграла две серебряные медали, фигуристка перешла от Тутберидзе в группу канадского тренера Брайана Орсера.
«Я знал, что рано или поздно она одумается и вернется, по крайней мере, предчувствовал. Искренне рад возвращению Жени!
Конечно, мы еще поработаем с ней. Как только она появится на катке, нас ждут танцы в зале», — сказал Железняков.