«В России люди злые. В Америке такого нет»

25-летняя российская фигуристка Полина Шелепень , в прошлом работавшая с Этери Тутберидзе , в эксклюзивном интервью Sport24 высказалась о критике в адрес фигуристов в России со стороны болельщиков после смены тренеров.

— Ты говорила, что в Америке не так сильно критикуют за переходы. Почему так, как ты думаешь?

— Да, там лояльнее. У нас люди злые. Даже фанаты, что меня удивляет. Когда спортсмен уходит от тренера, фанаты превращаются в антифанатов, хотя человек был и есть, он выступает. А все начинают на него собачиться. В Америке такого нет. Перешел — и ладно.

Я не знаю, чего добиваются люди, когда они пишут ребенку в комментариях гадости. Это как-то вообще нечеловечно. Просто не понимаю. Могут потом довести.

— Тебя доводили?

— Я как-то читала, а потом закрыла и никогда не открывала, потому что я понимала, что всем мил не будешь. Всегда найдется хоть один человек, который скажет: «Фу, ты плохая!» Я стараюсь относиться к этому спокойнее.