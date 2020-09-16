Тутберидзе показала совместное фото с Медведевой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подтвердила информацию о возвращении двукратной призерки Олимпийских игр Евгении Медведевой в ее группу.
Тутберидзе опубликовала в Instagram совместное фото с Медведевой на катке в ледовом дворце «Хрустальный» в Москве.
«Без громких обещаний. Просто работаем», — подписала снимок тренер, снабдив его хэштегами #такбывает и #свозвращением.
Как сообщал «Рамблер», Евгения Медведева была ученицей Тутберидзе до 2018 года. После Олимпиады в Пхенчхане она ушла к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Тутберидзе, комментируя скандальный уход, отмечала, что спортсменкой в первую очередь двигала обида за поражение Алине Загитовой на Олимпиаде. Тогда фигуристка выразила тренеру негодование из-за того, что ее соперницу не «подержали в юниорках». На турнире Медведева завоевала серебряную медаль, Загитова — золотую.