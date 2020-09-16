Тутберидзе рассказала о надломленной Медведевой

"Кто может помочь — если мы сможем помочь, конечно, мы будем стараться максимально, — но как не мы? Все-таки 11 с половиной лет, которые она каталась у нас, не прошли бесследно. Мне почему-то кажется, что она и психологически сейчас немного надломлена, поэтому, честно говоря, хочется помочь ей обрести и физическую форму на льду, чтобы она могла показывать свое катание и чтобы она себя чувствовала комфортнее", — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
"На контрольных прокатах я поаплодировала ей, потому что девочка, понимая, что она не готова откататься чисто, что не готова на 100%, не снялась, как сделали многие, не испугалась. А вышла и показала то, на что она на данный момент готова. Это здесь уважение и к болельщикам, и к Федерации фигурного катания (ФФККР). В общем, это достойно уважения. Честное слово", — добавила тренер.