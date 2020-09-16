Орсер рассказал, когда Медведева сообщила об уходе

«Разговор на эту тему у нас случился несколько дней назад. Мы, как обычно, связались по Facetime, как делали это на протяжении всего того времени, что Женя находилась в Москве. На этот раз темой разговора был тренировочный процесс. И мне, и Жене было понятно, как важно иметь возможность работать с тренером в формате реального времени. Необходимость тренироваться в удалённом режиме стала для нас обоих серьёзным испытанием. Мы сделали всё от нас зависящее, чтобы тренировки проходили с максимальной эффективностью. Но работа, конечно же, не могла считаться полноценной», — заявил Орсер в разговоре с RT.