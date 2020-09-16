Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться 

В интервью RT Орсер заявил , что они с Медведевой не смогли справиться с пандемией.

«И мне, и Жене было понятно, как важно иметь возможность работать с тренером в формате реального времени.

Необходимость заниматься в удаленном режиме стала для нас обоих серьезным испытанием. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы тренировки проходили с максимальной эффективностью. Но работа, конечно же, не могла считаться полноценной», — сказал канадский специалист.

По словам Орсера, о намерении Медведевой покинуть его группу и вернуться к тренеру Тутберидзе он узнал несколько дней назад. Канадец отметил, что поддерживает любое решение спортсменки как сейчас, так и в дальнейшем.

«У нас с Женей нет ни малейших проблем или недомолвок в отношениях друг с другом. Единственная проблема, с которой мы не сумели справиться, — это пандемия», — резюмировал он.

Специалист выразил уверенность, что при принятии решения о возвращении к Тутберидзе Медведевой двигало желание кататься и тренироваться.

«В том разговоре (с Евгенией Медведевой –прим. ред.) мы пришли к общему заключению: не случись пандемии, которая оказалась гораздо более серьезной бедой, нежели всем нам казалось вначале, мы бы никогда не стали обсуждать ту тему, которую обсуждаем сейчас», — сказал Брайан Орсер.

Как сообщал «Рамблер», Евгения Медведева была ученицей Тутберидзе до 2018 года. После Олимпиады в Пхенчхане она ушла к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Тутберидзе, комментируя скандальный уход, отмечала, что спортсменкой в первую очередь двигала обида за поражение Алине Загитовой на Олимпиаде. Тогда фигуристка выразила тренеру негодование из-за того, что ее соперницу не «подержали в юниорках». На турнире Медведева завоевала серебряную медаль, Загитова — золотую.