Российского фигуриста унесли на носилках со льда

17-летний российский фигурист Максим Серов , выступающий в паре с Анастасией Фёдоровой , получил травму на первом этапе Кубка России в Сызрани. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапидарность».

Отмечается, что в ходе исполнения ритм-танца спортсмен потерял равновесие на поддержке и очень сильно ударился спиной о лёд. Самостоятельно подняться он так и не сумел, и потребовалась помощь медиков. Со льда его унесли на носилках.

Напомним, сегодня, 18 сентября, юниорские пары, заявленные на этап, исполняют ритм-танец. Завтра, 19 сентября, участников ожидает произвольный танец.

Первый этап Кубка России в Сызрани пройдёт с 18 по 22 сентября.

Расписание Кубка России—2020

1-й этап — Сызрань, 18-22 сентября

2-й этап — Москва, 10-13 октября

3-й этап — Сочи, 23-27 октября

4-й этап — Казань, 8-12 ноября

5-й этап — Москва, 5-8 декабря.