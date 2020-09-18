Российского фигуриста унесли на носилках со льда

17-летний российский фигурист Максим Серов, выступающий в паре с Анастасией Фёдоровой, получил травму на первом этапе Кубка России в Сызрани. Об этом сообщает телеграм-канал «Лапидарность».
Отмечается, что в ходе исполнения ритм-танца спортсмен потерял равновесие на поддержке и очень сильно ударился спиной о лёд. Самостоятельно подняться он так и не сумел, и потребовалась помощь медиков. Со льда его унесли на носилках.
Напомним, сегодня, 18 сентября, юниорские пары, заявленные на этап, исполняют ритм-танец. Завтра, 19 сентября, участников ожидает произвольный танец.
Первый этап Кубка России в Сызрани пройдёт с 18 по 22 сентября.
Расписание Кубка России—2020
1-й этап — Сызрань, 18-22 сентября
2-й этап — Москва, 10-13 октября
3-й этап — Сочи, 23-27 октября
4-й этап — Казань, 8-12 ноября
5-й этап — Москва, 5-8 декабря.