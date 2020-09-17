Сотскову отстранят за подделку документов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует отстранить российскую фигуристку Марию Сотскову за подделку документов для объяснения допингового нарушения, об этом сообщает Рейтер со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По словам источников, документ был отправлен в РУСАДА в начале этого года. Сотскова объявила о завершении карьеры в июле, в последний раз она принимала участие в соревнованиях в прошлом году.

По имеющейся информации россиянка сдала положительный тест на вещество, внесенное в список запрещенных WADA , прежде чем предоставить поддельный документ, объясняющий присутствие вещества в ее допинг-пробе. Название вещества не уточняется.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в ответ на запрос Рейтер заявила, "что учитывая, что на сайте РУСАДА нет официальной информации о Марии Сотсковой, федерация не может комментировать это дело". Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что не комментирует незавершенные дисциплинарные процедуры, в том числе касающиеся допинга.

Сотскова, которой в апреле текущего года исполнилось 20 лет, завоевала бронзу на чемпионате России-2017 и серебро на чемпионате страны-2018. Она также является победительницей Финала юниорского Гран-при сезона-2013/14, серебряным призером чемпионата мира среди юниоров и юношеских Олимпийских игр сезона-2015/16. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место.