Мария Сотскова выразила благодарность за поддержку 

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова выразила благодарность болельщикам за поддержку.

Ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует отстранить Сотскову на длительный срок за подделку документов для объяснения допингового нарушения. По словам источников, документ был отправлен в РУСАДА в начале этого года.

"Спасибо за поддержку", — написала Сотскова на своей странице в Instagram, не уточнив деталей.

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник ранее сообщил РИА Новости, что не располагает информацией о планах РУСАДА отстранить Сотскову.

Завершившая карьеру Сотскова, которой в апреле текущего года исполнилось 20 лет, завоевала бронзу на чемпионате России-2017 и серебро на чемпионате страны-2018. Она также является победительницей Финала юниорского Гран-при сезона-2013/14, серебряным призером чемпионата мира среди юниоров и юношеских Олимпийских игр сезона-2015/16. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место.