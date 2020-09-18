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Какие последствия для России может иметь допинг-скандал с Сотсковой 

News.ru 2 часа назад
Допинг-скандал с Сотсковой — проблема для спорта РФ
Фото: News.ru
Никогда такого не было, и вот опять. В российском спорте разгорелся очередной допинговый скандал. На этот раз отличилось фигурное катание (да уж, фигурку в этом году разрывает не по-детски). Участница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионатов мира и Европы Мария Сотскова получила дисквалификацию за употребление запрещённого препарата и подделку документов. Как эта история может повлиять на отечественный спорт и, в частности, фигурное катание — разбирается NEWS.ru.

Без проблем для Сотсковой

Итак, давайте для начала разберёмся, что произошло. СМИ сообщили, что фигуристка Мария Сотскова пропустила целых три допинг-теста (с конца 2019 по 2020 год). В качестве объяснения своей неявки спортсменка предоставила медицинскую справку, которая, как в последствии выяснилось, оказалась фальшивой. Но и это не всё. В одной из проб Сотсковой было обнаружено запрещённое вещество. Такой внушительный список нарушений (мошенничество, подлог, запрещённое вещество) и приведёт к суровому наказанию в виде дисквалификации на 10 лет.
Уже даже известно, какой именно препарат использовала Сотскова. Источники сообщают, что в крови фигуристки обнаружили фуросемид, и этот препарат называется неслучайно. Дело в том, что фуросемид используется спортсменами в том числе для сгонки веса — Мария как раз испытывала проблему с лишними килограммами.
После самого важного турнира в своей профессиональной карьере — Олимпийских игр — у фигуристки наметился резкий спад. В тот период многие отмечали, что Сотскова не только выросла, но и набрала мышечную массу. Возможно, чтобы привести себя в прежнюю форму спортсменка как раз и прибегала к этому препарату. Впрочем, это уже не имеет никакого значения. И в первую очередь для самой фигуристки. Несмотря на всю серьёзность наказания, допинговые проблемы сильно не повлияют на Марию — летом этого года она объявила о завершении карьеры.
Правда, в истории с завершением карьеры, как выяснилось впоследствии, тоже не всё оказалось гладко. Трогательный пост в Instagram фигуристка успела подготовить, а вот официально оформить уход из спорта — нет. Как сообщает RT, Сотскова не уведомила Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) об окончании карьеры перед тем, как получила положительный результат допинг-пробы. Поэтому когда к ней нагрянули допинг-офицеры с очередным визитом, она просто-напросто оказалась не готова.
Возможно, Сотскова действительно не знала, что действующий статус спортсмена предполагает контроль и проверки со стороны таких ведомств как РУСАДА. Однако, как мы знаем, незнание не освобождает от ответственности. Либо Мария должна была всё подготовить и всех уведомить заблаговременно, либо блюсти все надлежащие инструкции, чтобы ни со стороны РУСАДА, ни со стороны кого бы то ни было не возникало вопросов.
Даже с тем самым фуросемидом, который нашли в крови фигуристки, при желании можно было бы избежать проблем. Нужно было просто заранее подготовить терапевтическое исключение (TUI) о необходимости использования данного препарата и подать этот документ в надлежащую инстанцию, а именно во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое так или иначе удовлетворяет некоторые запросы. Мария совершенно не побеспокоилась об этом. И теперь её халатность и попытка всех обмануть может обернуться для российского спорта определёнными проблемами.

С проблемами для российского спорта

Ни для кого не секрет, что российский спорт утопает в допинговых скандалах. Самое «потрясающее» в случае с Марией Сотсковой заключается в том, что он точь-в-точь повторяет прошлогодний скандал с легкоатлетом Данилом Лысенко. Последствия той допинговой истории российский спорт расхлёбывает по сей день. Мало того, что Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) чуть было не прикрыли окончательно (спас только выплаченный штраф в размере €6,31 млн), так ещё нашим спортсменам запретили участвовать в международных стартах.
Сейчас, конечно, главный вопрос состоит в том, могут ли грозить такие же серьёзные санкции Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), как ВФЛА? Скорее всего, нет. Во-первых, липовую справку Лысенко делала сама федерация (это было официально установлено), а Мария свои документы подделывала сама. Во-вторых, до Сотсковой, к счастью, первыми дошли люди из РУСАДА, а не WADA. Поэтому это автоматически может избавить нас от большей части проблем, но не всех.
В первую очередь есть ощущение, что этот скандал спровоцирует усиление контроля над российским фигурным катанием. Многим и так жить спокойно не дают успехи наших фигуристов: наверняка есть люди, которых волнует, как нашим спортсменкам удаётся восстанавливаться после травм, как они держат себя в форме, как добиваются невероятных результатов. Теперь же у особенно обеспокоенных и заинтересованных появится возможность более дотошно и тщательно проводить проверки. Это не должно в корне повлиять на самый популярный вид спорта в нашей стране, но ситуация всё равно неприятная.
А что касается имидживых потерь российского спорта, то тут вряд ли стоит сильно беспокоиться. Мы и без того давным-давно потеряли своё лицо на мировой арене. И как бы нам не пытались твердить некоторые люди, что наш спорт движется в сторону очищения, частота допинговых скандалов пока говорит об обратном.
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Фигурное катание , Мария Сотскова , Данил Лысенко , Всемирное антидопинговое агентство
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