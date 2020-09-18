Авербух жестко отреагировал на ситуацию с Сотсковой

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Экс-спортсменка опубликовала в Instagram запись, где она благодарит подписчиков за поддержку. Авербух в комментариях предложил Сотсковой рассказать свою версию случившегося.

"Иначе от меня лично никаких слов поддержки вы не услышите точно!" — написал призер Олимпиады.

Авербух отметил, что спортсменка пропустила три допинг-теста, прежде чем представила поддельную справку.

"От такой безалаберности мы потом на Олимпиаде без флага! Пора уже понимать всю ответственность каждому спортсмену!" — написал хореограф.

Бывший фигурист также раскритиковал болельщиков Сотсковой за слова поддержки экс-спортсменке.

"Из-за такого вот вашего "да отстаньте вы от человека" мы не можем никак выбраться из этой допинговой ямы! Для меня неправильная позиция", — добавил Авербух.