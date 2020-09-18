Шпагат Загитовой восхитил фанатов 

Все новости на карте

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова , взявшая паузу в спортивной карьере, показала подписчикам в Instagram свою актуальную форму. Пользователи соцсети, оценив серию фото, что спортсменка хоть завтра может выйти на лёд.

Пост был опубликован 17 сентября. На симках фигуристка запечатлена во время прогулки по ночному городу. Больше всех внимание поклонников привлекла фотография, на которой Загитова, сидя на уличном ограждении демонстрирует растяжку, подняв ногу над головой.

«Возвращайся Алина, ждем», — написал пользователь под ником oleg_miroshnikovg (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Алина, выходи на каток, мы по тебе соскучились», — отметила sakaeva.rita.

«Вот это я понимаю держит себя в тонусе. Хоть завтра на ЧМ (чемпионат мира — прим. ред.)», — констатировал t.erentev_igor.