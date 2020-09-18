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Шпагат Загитовой восхитил фанатов 

Павел Тиунов 39 минут назад
Шпагат Загитовой восхитил фанатов
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, взявшая паузу в спортивной карьере, показала подписчикам в Instagram свою актуальную форму. Пользователи соцсети, оценив серию фото, что спортсменка хоть завтра может выйти на лёд.
Пост был опубликован 17 сентября. На симках фигуристка запечатлена во время прогулки по ночному городу. Больше всех внимание поклонников привлекла фотография, на которой Загитова, сидя на уличном ограждении демонстрирует растяжку, подняв ногу над головой.

«Возвращайся Алина, ждем», — написал пользователь под ником oleg_miroshnikovg (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Алина, выходи на каток, мы по тебе соскучились», — отметила sakaeva.rita.

«Вот это я понимаю держит себя в тонусе. Хоть завтра на ЧМ (чемпионат мира — прим. ред.)», — констатировал t.erentev_igor.

Ранее, как сообщал «Рамблер», спортивные аналитики на фоне приостановки спортивной карьеры Алины Загитовой предположили, что фигуристка может «сменить спортивное гражданство». При этом эксперты не исключили, что олимпийская чемпионка все же останется в сборной России.
Видео дня. Пять лучших сейвов 1-го тура Английской Премьер-лиги
Комментарии
Фигурное катание , Алина Загитова , СБОРНАЯ РОССИИ
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