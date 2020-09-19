Щербакову шокировало решение Медведевой

"Это какой-то флешбэк назад, потому что я на этапы Кубка России даже в прошлом году уже не ездила, а Сызрань мы летели через Самару, а в Самаре был мой первый этап Кубка России три-четыре года назад, — сообщила фигуристка. — Воспоминания с первых турниров, когда готовишься и думаешь, что следующий этап Кубка России — это самое важное, что может быть в этой жизни. Очень рада, что есть хотя бы такие соревнования, это тоже опыт, но хотелось бы выступать на международных турнирах, этого тоже не хватает".