Щербакова оценила уход Косторной и Трусовой

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как общается с фигуристками Аленой Косторной и Александрой Трусовой после их перехода от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
В мае Александра Трусова перешла под руководство Плющенко, а в июле группу Тутберидзе покинула Косторная.
"У нас были хорошие отношения, но скорее в тренировочной среде, мы никуда на выходных вместе особо не ездили. И они сохранились, на контрольных прокатах в раздевалке мы были рядом, нормальное общение, никаких проблем", — цитирует Щербакову Sport24.
По ее словам, никакого напряжения в общении фигуристок не появилось.