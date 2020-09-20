Щербакова оценила уход Косторной и Трусовой

"У нас были хорошие отношения, но скорее в тренировочной среде, мы никуда на выходных вместе особо не ездили. И они сохранились, на контрольных прокатах в раздевалке мы были рядом, нормальное общение, никаких проблем", — цитирует Щербакову Sport24.