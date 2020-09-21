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Смена музыки и четверной: как Щербакова бросила вызов Трусовой 

Газета.Ru 2 часа назад
Щербакова бросила вызов Трусовой
Фото: Газета.Ru
Анна Щербакова упала со всех четверных на тренировке, однако выдала идеальный четверной флип в прокате и одержала победу на этапе Кубка России в Сызрани. После выступления ей прилетел с трибун огромный плюшевый медведь, а фанаты ломились через борт, чтобы взять автограф. Однако спортсменка быстро сбежала на интервью, где долго рассказывала про свои отношения с Александрой Трусовой и Аленой Косторной, из-за чего чуть не опоздала на награждение. «Газета.Ru» — о самых интересных событиях произвольной программы женщин.

Ни одного четверного на тренировках и внезапная смена музыки

Накануне произвольной программы на этапе Кубка России в Сызрани тренировка двух лидеров турнирной таблицы — Анны Щербаковой и Майи Хромых — прошла в гораздо более напряженной атмосфере, чем предыдущая, перед короткой программой.
Вместо улыбок и шуток тренеры Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков активно показывали ученицам, как правильно вкручиваться в прыжок, и хлопали, когда те проезжали мимо, призывая к более активным действиям.
Однако сами девушки не форсировали события. В то время как конкурентки уже вовсю показывали тройные, Щербакова и Хромых просто элегантно рассекали лед, словно ставили своей целью улучшить скольжение. А когда остальные перешли к прокатам программ под музыку, представительницы «Хрустального» только приступили к отработке тройных и двойного акселя.
Уже начали зарождаться смутные опасения, что девушки решили вообще убрать четверные из своих программ и потому отказались от их исполнения, однако Щербакова неожиданно зашла на четверной флип, который даже не пробовала делать всего неделю назад на открытых прокатах. Попытка завершилась тяжелым падением на лед.
В следующий раз чемпионка России попробовала привычный четверной лутц — тоже падение.
В тренировочном прокате под музыку Щербакову снова преследовала неудача с ультра-си — она попыталась еще раз показать четверной флип, но даже близко не была к тому, чтобы его спасти, оказавшись на льду.
К счастью, в остальном финальный прогон вышел идеальным: каскад тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель (дважды), сложнейшие каскады тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и сольный тройной лутц девушка исполнила без проблем.
В ходе тренировка Щербакова также преподнесла фанатам сразу два сюрприза: представила новое платье для произвольной программы в серо-розовых цветах, закручивающихся между собой в какой-то космический узор…
… и поразила неожиданной сменой музыки. В концовке проката вместо трагических мелодий из саундтрека к «Дому темных бабочек» вдруг зазвучала возвышенная и очень светлая по настроению инструментальная обработка композиции «Secrets» («One Republic»).
Находившаяся на трибуне мать фигуристки — Юлия Щербакова — объяснила журналистам, что тренеры решили изменить музыкальное сопровождение вскоре после открытых прокатов. В принципе это напрашивалось — больно уж похожими оказались обе постановки двукратной чемпионки России: обе о беспросветной грусти и тоске с типичными для «Хрустального» хореографическими движениями, которые можно назвать попурри лирических программ постановщика Даниила Глейхенгауза.
С более позитивной концовкой произвольная программа, хоть и не изменилась по содержанию, но хотя бы зазвучала в другом ключе, — и это разнообразие явно пошло ей на пользу.
Что касается Майи Хромых, то она не менее героически, чем Щербакова, попыталась пару раз исполнить свой четверной прыжок — сальхов, но так же безнадежно упала. В преддверии официальных прокатов за лидеров таблицы становилось страшно.

Официальные прокаты

В разминке сильнейших первой по-настоящему зажгла Мария Талалайкина, выступавшая под саундтрек к фильму про Джеймса Бонда. Девушка безупречно исполнила все прыжковые элементы, включая каскады 3+3, и получила в сумме 180,87 балла — существенная разница по сравнению с предыдущими участницами. Талалайкина даже удостоилась от части зрителей стоячих оваций.
Выступавшая следом Анна Фролова выдала такой же чистый прокат под грустную фортепианную композицию «Uncondotioned» (Ezio Bosso) и временно вырвалась на первую строчку — 206,01 балла в сумме. Следом за ней на лед вышла Щербакова — наступил момент «икс». Зазвучала трагическая музыка — трибуны настороженно притихли.

Восторг Щербаковой и нервозность Хромых

Момент, когда Щербакова заходила на четверной прыжок в самом начале программы, снимала на телефон половина зрителей арены. Мучительно долгий заход завершился молниеносной скруткой и — наконец-то! — первым чистым приземлением в этом сезоне. Бешеные крики и взмахи рук перешли в бурю аплодисментов, а Анна отправилась докатывать программу с чувством выполненного долга — самое сложное осталось позади, а остальное уже было делом техники.
Однако эмоциональный перегруз после идеального четверного чуть не сломал фигуристке эту самую технику.
Она внезапно пошатнулась на выезде с простейшего двойного акселя, а также приземлилась на две ноги с последнего прыжка в каскаде тройной флип + ойлер + тройной сальхов.
К счастью, до падений в программе все-таки не дошло. После финального аккорда «Secrets» толпа людей ломанулась к бортику скидывать девушке огромного медведя. В итоге игрушку принимал сопровождающий фигуристку тренер Даниил Глейхенгауз, потому что для самой спортсменки она оказалась слишком велика.
Автографы зрителям девушка раздавать не стала и постаралась как можно скорее уйти, чтобы не сбивать с настроя свою одногруппницу по «Хрустальному» Майю Хромых, которой предстояло выступать следующей.
Однако 14-летняя Хромых все-таки ощутимо перенервничала и лишилась в итоге второго места в турнирной таблице.
Девушке не удалось совершить такое же чудо, как Щербаковой, — она упала с четверного сальхова, как и на всех официальных тренировках до проката.
Однако на этом падения не закончились — Майя неожиданно растянулась на льду после тройного лутца, с которым проблем никогда не было. В итоге она уступила не только недосягаемой Щербаковой, но и Анне Фроловой, завоевав лишь бронзу этапа в Сызрани.
После откровенного интервью девушка даже подписала плакат с собственным изображением для журналистов, старательно выведя латиницей «Anna» на изображении своей руки.
Затем чемпионке уже надо было спешить на награждение — Фролова и Хромых, которые интервью не давали, терпеливо дожидались ее, чтобы начинать церемонию.
Щербакова, смущаясь, влетела в подтрибунное помещение, на ходу скидывая кофту, словно Супермен, чтобы предстать перед публикой в красочном платье.
После награждения чемпионка попыталась так же оперативно уехать с арены, однако на выходе ее встретили фанаты, заранее покинувшие трибуны ради такого случая. Девушка сделала одно общее фото и довольно быстро села в машину. Ее ждал вечерний поезд в Москву.
Первым чистым исполнением четверного флипа в этом сезоне Щербакова громко заявила — я в игре. Хотя постоянные падения на тренировках и разминке не внушали оптимизма, девушка доказала, что в нужный момент она всегда может собраться, так что Александре Трусовой, успешно исполнившей на открытых прокатах каскад четверной тулуп + тройной тулуп и практически чистый четверной лутц, расслабляться точно не стоит.
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Комментарии
Фигурное катание , Александра Трусова , Анна Щербакова , Сергей Дудаков , Джеймс Бонд , Юлия Щербакова , Даниил Глейхенгауз , Газета.Ru
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