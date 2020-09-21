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«Тутберидзе уедет в США — и золотые девочки закончатся». Дмитрий Егоров — о русском фигурном катании 

Sport24 26 минут назад
«Тутберидзе уедет в США — и золотые девочки закончатся»
Фото: ТАСС
Фигурное катание наших дней напоминает биатлон середины 2000-х. Золото на Олимпиадах, прайм-тайм на ТВ, комментарии Губерниева, интерес всей России от домохозяек до работяг, рейтинги выше футбольных, деньги, которые валятся на спортсменов.
Помните: нас ведь ждало великое биатлонное будущее. Мы и так были одними из лучших в мире, а сколько талантов подходило, сколько инвестиций стекалось, Путин смотрел биатлон, олигарх Прохоров готов был тратить миллионы долларов на развитие. Казалось, что все — у России впереди годы грандиозных побед России.
Хотя, в принципе, так и получилось. У российских юниорок той поры все прекрасно. У Дарьи Домрачевой 4 олимпийских золота, у Анастасии Кузьминой — 3. Не за Россию, правда, а за Беларусь и Словакию. И, есть подозрение, что, не смени они гражданство — так и сгинули бы в резерве, разорвались бы между тренерами или закончили бы из-за допинга.
Ведь русский биатлон больших ожиданий вымер не потому, что баба Маня, как говорится, не нарожала. А потому что все: руководители, тренеры, спортсмены, комментаторы, болельщики — покалечили друг друга в битвах за деньги и за золото. И лучшее, что сейчас получается у разных представителей этого вида спорта — так это ненавидеть друг друга. Подставлять, жаловаться, нанимать журналистов для уничтожения врагов в междоусобицах, писать кляузы и радоваться неудачам соотечественников.
А теперь подумайте, что сейчас происходит в женском фигурном катании. Мы пока что великие. Мы пока еще побеждаем. Мы пока уверены, что так будет всегда. Ведь уйдет Липницкая, уйдут Медведева и Загитова, уйдут Трусова, Щербакова и Косторная — и появятся новые.
Но есть одна загвоздка. Все они — ученицы Тутберидзе. Можно что угодно говорить про эксплуатацию детских тел и психики, можно жаловаться на жестокие тренировки и подавление спортсменок, но наш триумф на сегодня — это Этери и ее формула. Формула, которая пока живет на русские деньги. И формула, которая хоть завтра может уехать в США — жить на деньги чужие и спокойно работать, зная, что никакой Евгений Плющенко с Яной Рудковской твоих уже готовых и выращенных спортсменов, которые в России уже познали вкус коммерции, не переманят.
И я не удивлюсь, если Тутберидзе в один день уедет. Потому что фигурное катание в России сейчас — это ежедневные скандалы, оскорбления в комментариях, спортсмены со звездной болезнью, огромное внимание, рейтинги выше футбольных и общая склонность к ненависти и разрушению.
Как в биатлоне, где вместо прекрасного будущего и мирового господства случился сплошной стыд и позор, который мы сами и организовали.
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Комментарии
Фигурное катание , Анастасия Кузьмина , Дарья Домрачева , Дмитрий Егоров , Евгений Плющенко
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