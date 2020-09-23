«Переманили всех, кого хотели»: Костомаров о Загитовой

По словам олимпийского чемпиона 2006 года, кто прав, кто виноват, покажут предстоящие соревнования.
Команда Евгения Плющенко переманила к себе уже всех, кого хотела. Так ситуацию с Алиной Загитовой, которой, по заявлению штаба Этери Тутберидзе, поступило предложение перейти в академию двукратного олимпийского чемпиона, прокомментировал фигурист Роман Костомаров.
«Это все журналистские «раздувалки». Мне это неинтересно. Придумывают это, чтобы было, о чем поговорить. Они уже переманили всех, кого хотели переманить», — сказал олимпийский чемпион 2006 года в интервью телеканалу «Звезда».
По словам Костомарова, кто прав, кто виноват, покажут предстоящие соревнования.
«Соревнования начнутся когда — Чемпионат Европы, Чемпионат Мира, Олимпийские игры — вот там все покажется. Сейчас какая-то мышиная возня происходит», — отметил фигурист.
Очередной скандал между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко разгорелся накануне. Штаб тренера Алины Загитовой обвинил супругу фигуриста Яну Рудковскую в попытке переманить спортсменку. На вопросы телеканала «Звезда» в школе Тутберидзе ответить отказались.