«Будут сенсации»: Плющенко сделал заявление

«Никто никого не переманивал, никто никого не перекупал», — подчеркнул Плющенко.

По его словам, в фигурном катании невозможно переманить или перекупить спортсмена, если у него все «идеально складывается с тренером», сообщают Вести.ru.

Плющенко посетовал, что у многих сложился стереотип, что он кому-то звонит или работают его агенты.

«Я просто однажды сказал, что будут сенсации. Ну вот так все и сложилось», — пояснил экс-чемпион и пообещал, что сенсации «еще впереди» и скоро начнутся. «Будут еще трансферы», — добавил он.

Напомним, что в мае 16-летняя Александра Трусова, которая является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, ушла из группы Тутберидзе в академию Плющенко. В конце июля ее примеру последовала 17-летняя Алена Косторная. Она является действующей чемпионкой Европы в одиночном катании.

Ранее Трусова раскрыла причину своего ухода от Тутберидзе. Она пояснила, что считает «нормальным тренироваться у разных тренеров». В свою очередь Этери Тутберидзе, комментируя уход юных чемпионок, отметила, что со временем ее подопечные начинают выдвигать все «все новые и новые условия».